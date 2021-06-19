فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - واشنطن – (أ ش أ): نشرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب كان أحدهم “يسخر من” و “يطارد” و”يدفع” قوات إنفاذ القانون خارج مقر الكونجرس الأمريكي “الكابيتول” خلال أحداث الاعتداء عليه في 6 يناير الماضي. وحسب قناة “سي إن إن”، فإن فردٌ آخر من هؤلاء المؤيدين لترامب كان من أفراد قوة “المارينز/مشاة البحرية الأمريكية” في السابق وقد دفع بأحد الضباط إلى الأرض خلال تلك الأحداث. وأشارت القناة إلى أن هذا الفيديو أثبت أن لمؤيدي ترامب دوراً في أحداث 6 يناير، وأنه لم يكن من صنع مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) حسب زعم البعض. يذكر أن مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى كابيتول يناير الماضي مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتوجيه تهم ضد أكثر من 300 شخص. وكانت شرطة الكابيتول الأمريكية قد أعلنت في مارس الماضي موافقتها على مراجعة صادرة عن الكونجرس تقترح تشديد الإجراءات الأمنية وتعيين مئات الضباط الآخرين وتعزيز البنية التحتية الأمنية في محيط الكابيتول.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العدل الأمريكية تنشر فيديو جديد يدين مؤيدين لترامب في أحداث الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.