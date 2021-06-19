تراند الفن: سنة زيادة لصيدلة.. 15 تصريحا لوزير التعليم العالي عن نظام الساعات المعتمدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، تطرق خلالها إلى التعليم المتسارع وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

وفي هذا الصدد تبرز «الوطن» 15 تصريحا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نظام الساعات المعتمدة:

1- الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ عام ونصف العام بدراسة عملية «التعليم المتسارع»، وهذا النظام يواكب التحديث العصري.

2- المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصت على أن الحصول على الدرجة العلمية يكون أساسه إتمام الدراسة، سواء بنظام المراحل أو الفصلين الدراسيين، وفي عام 2011 أضفنا نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

3- كان دائما لدينا مشكلة تتمثل في اللائحة التنفيذية، إذ كنا نصطدم بقيد واضح جدا وهو عدد سنوات الدراسة، مثل 4 سنوات لكلية التجارة و5 سنوات لكلية الصيدلة.

4- المجلس الأعلى للجامعات وافق في فبراير الماضي على تغيير المادة 79، وجرى عرض الأمر على مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء، ووافق بالإجماع على هذا التوجه العالمي.

5- غيرنا كليات الطب وخليناها 5 سنوات زائد سنتين امتياز بعدما كانت سنوات الدراسة هي 6 أعوام، والوزارة تعمل على تطوير المناهج العلمية وتحديث كل ما يجري تقديمه من خلال الجامعات لمواكبة التطور العالمي.

6- تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة بالتعليم المتسارع ونظام الساعات الدراسية لا يحتاج أكثر من موافقة مجلس الوزراء، إذ إن اللوائح التنفيذية في حاجة مستمرة إلى المراجعة للتواكب مع التحديث العصري.

7- المجلس الأعلى للجامعات يمتلك ذراعا فنيا هو لجان القطاع التي تضم عمداء الكليات والخبراء، حيث يجتمعون شهريا لتحديد عملية تطوير المناهج بناء على التطورات العالمية.

8- سيتم مناقشة هذا الملف غدا، لبدء إتاحة الفرصة لكل القطاعات وكل الكليات لإعادة النظر في سنوات الدراسة، وعند تطبيق هذا الأمر، فإن من يلتحق بالجامعة على نظام يتخرج وفقا له.

9- لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية ولابد أن يكون النظام موحدا بين الاثنين.

10- يوجد حد أدنى لعدد سنوات الدراسة في نظام الساعات المعتمدة، فبالرغم من إمكانية تقليص سنوات الدراسة، إلا إنه ليس في إمكان طلاب كلية التجارة التخرج في أقل من 3 سنوات، أما الحد الأدنى للدراسة في كلية الهندسة بالنظام ذاته فإنه سيبلغ 4 سنوات، كما جرت زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الصيدلة سنة إضافية.

11- جرى التوصل إلى إمكانية تقليص عدد سنوات الدراسة من خلال إعادة دراسة المناهج وحذف أجزاء المناهج التي سبق دراستها في مرحلة الثانوية أو أنها ليست ضرورية لشهادة البكالوريوس ويمكن تأجيلها لمرحلة الدراسات العليا.

12- نظام الساعات المعتمدة مش اختراع، ومطبق منذ سنوات في العالم، لكن أن نأتي متأخرا خير من ألا نأتي أبدا.

13- النظام الجديد سيشهد إضافة سنة لكليات الصيدلة، لتصبح 5 سنوات بالإضافة إلى سنة للتدريب، وهذا الأمر ليس اختراعا منا، لكننا اطلعنا على متطلبات سوق العمل في أمريكا وألمانيا وانجلترا، لتخريج خريجين يتواكبون مع احتياجات مصر والعالم.

14- معظم الكليات الخاصة تعمل بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ولا تغيير في مصروفات الجامعات الحكومية بعد عمليات التحديث واعتماد نظام الساعات –النقاط- المعتمدة.

15- توجد قاعات امتحانات إلكترونية موجودة في الجامعات الحكومية، وذلك في كليات القطاع الصحي وكليات الحقوق والتجارة والآداب، أي أن ما كان يحدث في التعليم الخاص أصبح متاحا في التعليم المجاني، لأن التعليم الحكومي المجاني يمثل ما يقرب من 87% من الطلاب الملتحقين بعملية التعليم العالي في مصر.