تراند الفن: خبير سيارات: «نصر E70» الكهربائية خطوة كبيرة في توطين الصناعة محليا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أعلنت وزارة قطاع الأعمال، رسميا منذ أيام، عن السيارة الكهربائية الجديدة E70، التي من المقرر إنتاجها منتصف العام المقبل 2022، في شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفي هذا الصدد قال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، أن الدولة تعمل على قدم وساق في النهوض بقطاع السيارات خلال السنوات القليلة الماضية، وأولت اهتمامًا كبيرًا في هذا الشأن، حيث تم العمل على هذا الملف الخاص بتوطين صناعة السيارات، التي تعمل بالطاقة النظيفة منذ منتصف العام 2019.

وأشاد مصطفى خلال حديثه لـ«الوطن»، بعودة شركة النصر للسيارات للعمل، خاصة على واحدة من الطاقات النظيفة التي تعمل بها السيارات، التي تتماشى مع توجيهات الدولة والرئيس السيسي، للعمل على تطوير السوق المحلي من ناحية توطين الصناعة، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر والشرق الأوسط، بأسعار تلائم وتتناسب مع المستهلك المحلي وأقل من أسعار الطرز المستوردة وبإمكانيات وتجهيزات عالية الكفاءة.

وأوضح خبير السيارات، أن المشروع الجديد الخاص بإنتاج السيارة E70 يتدخل في نموه واكتماله العديد من القطاعات الخاصة والحكومية، حيث يعد مشروعًا قوميًا يساعد على توطين صناعة السيارة وفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص داخل الأسواق المحلية، حيث يتعاون في المشروع وزارة قطاع الأعمال المشرفة على شركة النصر للسيارات، وأيضًا وزارة المالية والتي تقدم حافز مادى للمقبلين على شراء السيارة الكهربائية E70، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والتي تقدم نوعًا أخر من الحوافز من خلال تقديم تسعيرة محفزة لعمليات شحن السيارة الكهربائية في مطات الشحن والشحن الخارجي.

وأشار إلى أن هناك العديد منشركات القطاع الخاص التي تدخل ضمن الجهات المعنية بإكتمال المشروع القومي لانتاج السيارات الكهربائية، من بينها شركة لانشاء وإدارة محطات الشحن، وأخرى في مجال البحوث والتطوير لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وأيضًا شركة لتقديم خدمات ما بعد البيع.

ونوه بأن الشركة الصينية «فينج دونج»، التي تعد واحدة من 4 شركات كبرى في السوق الصينية لإنتاج السيارات، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للأبحاث بشركة النصر للسيارات، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

جدير بالذكر، أنه جرى الإعلان عن السيارة الكهربائية E70، خلال مؤنمرًا صحفيا بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.