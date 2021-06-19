فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - بعد فترة طويلة من الغياب عن الغناء، وتقديم أعمال غنائية جديدة، قرر الفنان حسام حبيب أن يكون متواجدا بشكل أكبر في الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم أعمال غنائية بناءً على طلب من جمهوره
وكتب حسام عبر صفحته على «إنستجرام»: «قررت بداية جديدة، أغاني جديدة وسأنتبه الى السوشيال ميديا، أعطوني أفكار وشجعوني».
كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشرت صورة لها رفقة عيد حسام في عيد ميلاده «تويتر» علقت عليها: «كلّ سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي»، وتابعت «بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي».
نفت شيرين عبدالوهاب بهذه الرسالة كل الشائعات التي انتشرت بشأن نشوب خلاف بينها وبين زوجها حسام حبيب، وأكدت بشكل غير مباشر أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها شائبة.
وكانت شيرين عبدالوهاب قد أعلنت تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقرر إقامته بإمارة الشارقة يوم 19 فبراير الماضي بسبب فيروس «كورونا»، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «تزامناً مع الإجراءات وتدابير الصحة الاحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأجيل حفل يوم 19 فبراير بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر.. إن شاء الله لقاؤنا قريب».
وتسبب هذا التأجيل في شعور شيرين بالحزن الشديد لأنها كانت مشتاقة لمقابلة جمهورها الذي افتقدته بسبب تأثير جائحة كورونا على الحفلات، وقرار الحكومات بإلغاء الحفلات بسبب التجمعات التي قد تُزيد من أعداد المصابين بهذا الوباء العالمي.كانت شيرين قد استقبلت عام 2021 بطرح أغنية جديدة بعنوان «أرض الجمال» بهدف الترويج للسياحة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. حسام حبيب يقرر العودة للغناء بعد فترة غياب طويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.