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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - نشرت مجلة CIPEG الخاصة بالمجلس الدولي للمتاحف ICOM تقريرًا عن متحف آثار شرم الشيخ، في إصدارها للعام الجاري بعنوان «متحف شرم الشيخ الجديد ودوره في السياحة الثقافية».
وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن التقرير الذي نشرته مجلة «CIPEG» يعد بمثابة دعاية للمتحف، وتسويق لزيادة إقبال السائحين عليه.
وأوضح مدير المتحف في تصريح له، اليوم الجمعة، أن من بين مهام المتحف هو ربط ذلك الصرح الثقافي الواعد على أرض جنوب سيناء بثقافات العالم المختلفة، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري داخل منطقة جنوب سيناء بأكملها.
وأشار «حسنين» إلى أن المتحف يركز في معروضاته على الحضارة المصرية القديمة وعلى المصريين القدماء، وكيف تعاملهم مع الكائنات الحية التي كانت موجودة في بيئتهم، إلى أن وصلت إلى حد التبجيل.
وأضاف أن فاتن كمال، وكيلة المتحف، أوضحت في مقالها أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا الصرح الثقافي يعد دعما أساسيا لدور المتحف الثقافي والتعليمي في مدينة شرم الشيخ، وأشارت لوجود ثلاث قاعات عرض رئيسية داخل المتحف تحتوي على 5200 قطعة أثرية، تنتمي لكل العصور المصرية المختلفة.
وتابع: بأن المقال أشاد بدور العلاقات العامة بالمتحف، وكيفية تنظيم الزيارات المهمة، واستقبال الوفود داخله، تحت إشراف مباشر من المهندسة ميريام سعيد إدوارد، المشرف العام على المتحف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجلة CIPEG تصدر تقريرا عن دور متحف شرم الشيخ في السياحة الثقافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.