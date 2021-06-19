تراند الفن: مجلة CIPEG تصدر تقريرا عن دور متحف شرم الشيخ في السياحة الثقافية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - نشرت مجلة CIPEG الخاصة بالمجلس الدولي للمتاحف ICOM تقريرًا عن متحف آثار شرم الشيخ، في إصدارها للعام الجاري بعنوان «متحف شرم الشيخ الجديد ودوره في السياحة الثقافية».

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن التقرير الذي نشرته مجلة «CIPEG» يعد بمثابة دعاية للمتحف، وتسويق لزيادة إقبال السائحين عليه.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له، اليوم الجمعة، أن من بين مهام المتحف هو ربط ذلك الصرح الثقافي الواعد على أرض جنوب سيناء بثقافات العالم المختلفة، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري داخل منطقة جنوب سيناء بأكملها.

وأشار «حسنين» إلى أن المتحف يركز في معروضاته على الحضارة المصرية القديمة وعلى المصريين القدماء، وكيف تعاملهم مع الكائنات الحية التي كانت موجودة في بيئتهم، إلى أن وصلت إلى حد التبجيل.

وأضاف أن فاتن كمال، وكيلة المتحف، أوضحت في مقالها أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا الصرح الثقافي يعد دعما أساسيا لدور المتحف الثقافي والتعليمي في مدينة شرم الشيخ، وأشارت لوجود ثلاث قاعات عرض رئيسية داخل المتحف تحتوي على 5200 قطعة أثرية، تنتمي لكل العصور المصرية المختلفة.

وتابع: بأن المقال أشاد بدور العلاقات العامة بالمتحف، وكيفية تنظيم الزيارات المهمة، واستقبال الوفود داخله، تحت إشراف مباشر من المهندسة ميريام سعيد إدوارد، المشرف العام على المتحف.