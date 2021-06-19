فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - كتب – محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في شقة بمركز الصف جنوب المحافظة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مساكن قرية زرزارة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب. وتبين نشوب حريق في شقة على مساحة ٦٥ مترا ما أسفر عن احتراق غرفة النوم دون وقوع إصابات. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حريق يلتهم غرفة نوم داخل شقة بالصف دون إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.