تراند الفن: بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - طهران- (د ب أ):

سيتلقى الإيرانيون إشارة أولية عن هوية رئيسهم المقبل، اليوم السبت، حيث تبدأ وزارة الداخلية خلال الليل في عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن العديد من الناخبين المؤهلين أظهروا لا مبالاة وعدم اكتراث بالذهاب للتصويت في اليوم السابق.

ووفقًا لوزارة الداخلية، من المتوقع ظهور أول النتائج عصر اليوم السبت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية غدا الأحد.

ومددت مراكز الاقتراع ساعات عملها كما تمت زيادة مراكز الاقتراع إلى 70 ألفا بسبب تفشي فيروس كورونا. وبينما قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن الإقبال كان كبيرا على مستوى البلاد، بما في ذلك في العاصمة طهران، لاحظ شهود عيان أن مراكز الاقتراع كانت خالية إلى حد كبير، مع بعض الاستثنائات في المناطق الجنوبية.

وكان يحق لنحو 59 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقبيل الانتخابات، أعرب حوالي 40 % من الناخبين المؤهلين عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات، وهي نسبة أقل بنحو 30 % من الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2017، وفقا لما أظهرته إستطلاعات الرأي.

ويمكن أن تؤدي نسبة الإقبال المنخفضة بشكل لافت على التصويت إلى اضطراب سياسي أكثر من نتيجة الانتخابات التي يمكن التنبؤ بها في الوقت الذي ينظر إليها على إنها إشارة إلى انعدام الثقة في النظام ككل.

ويعتبر إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وفاز روحاني على رئيسي في الانتخابات الأخيرة، لكن الأخير في وضع أفضل هذه المرة. حيث أنه لا يُنظر إلى المرشحين الآخرين على أنهم يشكلون تهديدًا خطيرا، كما أن روحاني غير قادر على الترشح مرة أخرى بعد قضاء فترتين في المنصب.

وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في أغسطس المقبل.​