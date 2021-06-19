فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة «ثابت» 3 ملايين مشاهدة خلال يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث نشر «رمضان» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الأغنية الجديدة، واحتفل مع جمهوره بها. كلمات أغنية «ثابت» وتقول كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب: ما بنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع.. ‎مبخافش من التخبيط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع ‎لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. ‎على الأرض نفسنا طويل و بنلعب للوقت الضايع ‎مش عاوز حركة ثابت ‎علي المبدأ ثابت.. ثابت‎ على كدة من فترة ثابت.. ‎على وضعي أنا ثابت ثابت.. ‎مش عاوز حركة ثابت‎ على المبدأ ثابت ثابت..‎ على كدة من فترة ثابت.. ‎على وضعي أنا ثابت ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة‎.. كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا يا سطي شغالة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد رمضان يحتفل بتجاوز أغنية «ثابت» الـ 3 ملايين مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.