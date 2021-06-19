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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 37ر533 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 08ر33290 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41ر55 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 45ر4166 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر130 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 38ر14030 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.