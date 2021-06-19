تراند الفن: تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 37ر533 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 08ر33290 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41ر55 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 45ر4166 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر130 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 38ر14030 نقطة.​