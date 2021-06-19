تراند الفن: أحمدي نجاد يرفض التصويت في الانتخابات الإيرانية.. ويكشف مفاجأة بشأن اختيار الرئيس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات: رفض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن “نتيجتها واضحة”.

وقال نجاد لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “لن أصوت.. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني.. لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي”.

وأشار إلى أنه منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه.

وقال: “لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق”.

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