تراند الفن: عاجل.. العربية: إعلان فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأكثر من 50%

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت الوطن 5 زيارة

قالت مصادر، فجر اليوم، إنه سيتم إعلان فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

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