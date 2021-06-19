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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت الوطن 4 زيارة
بروكسل- (د ب أ):
لقي شخص واحد على الأقل حتفه يوم الجمعة إثر انهيار مدرسة ابتدائية تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب البلجيكية.
وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحادث في منطقة “نيو زود” الجديدة، من بينهم ثمانية إصابتهم خطيرة. ويعتقد أن المصابين عمال بناء.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية إن خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين ومن المتوقع أن تستمر عملية إنقاذ خلال الليل.
وقالت الوكالة إنه يتم استخدام الكلاب البوليسية للبحث في الركام، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 12 شخصا بالفعل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل شخص إثر انهيار مدرسة تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب البلجيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.