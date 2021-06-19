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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: كشف تطبيق واتساب عن اعتماد عدة خطوات ليصبح المستخدم خفيًا دون حذف التطبيق وذلك على النحو التالي:
إيقاف تشغيل التنبيهات الصوتية
يمكن للمستخدم البدء بإيقاف نغمات إشعارات ”واتساب“ حتى لا يشعر بوجوده، وذلك من خلال إعدادات ”التطبيق، حيث يضغط على الإشعارات، قم باختار لا شيء أو None.
تعطيل التنبيه بالضوء لإشعارات الواتساب
قد يحتوي بعض الهواتف على لمبة LED للإشعارات تومض في حالة وجود رسالة جديدة أو إشعارات أخرى، ولتجنب إظهارها لإشعارات ”واتساب“، يتوجه المستخدم لقائمة الإشعارات في إعدادات ”واتساب“، ثم يحدد اختيار الضوء من الخيارات المتعددة المتاحة ثم يختار “لا شيء”.
إخفاء وجودك على واتساب
يمكنك فرض إيقاف ”واتساب“ لمنع ظهورك كمشترك في التطبيق لدى جهات الاتصال واستقبال الرسائل، وذلك من خلال فتح إعدادات الهاتف والانتقال إلى التطبيقات، وتحديد تطبيق ”واتساب“ والضغط على ”Force Stop“ أو فرض الإيقاف، الأمر الذي سيمنع التطبيق من العمل في الخلفية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “واتساب” يكشف عن “ميزة التخفي”.. و”يوضح” طريقة استخدامها عبر 3 خطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.