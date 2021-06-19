تراند الفن: رائحة كريهة تكشف الجريمة.. سيدة تنهي حياة زوجها وتقطعه لأشلاء بدمنهور

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تسببت جريمة في حالة من الخوف والفزع، شهدها حي أبو عبدالله بمدينة دمنهور بالبحيرة، بعدما أقدمت زوجة مصابة بمرض نفسي، على قتل زوجها المُسن، وقطعت جثته إلى أشلاء، وتركتها في الشقة حتى التعفن، وما أظهر الجريمة سوى رائحة الجثة، حيث أبلغ الجيران الشرطة، التي حضرت على الفور واكتشفت واقعة القتل.

بلاغ للجهات الأمنية بجريمة قتل

كانت البداية، حينما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، ووجه بتكثيف البحث والتحري حول الواقعة، وتبين أن زوجة القتيل هي مرتكبة الواقعة، وجرى القبض عليها وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام.

تحركات فريق المباحث بدمنهور

انتقل على الفور ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة «ع. ا» 65 سنة، داخل منزله بحي أبو عبدالله، بعد بلاغ من الأهالي، بوجود رائحة كريهة داخل شقته، وبالتحري تبين أن زوجة المتوفى وتدعى «ح. م»، هي من ارتكبت الواقعة.

تحقيقات مباحث البحيرة في الواقعة

تُجري وحدة المباحث بقسم شرطة دمنهور، تحقيقات موسعة في جريمة قتل رجل مُسن داخل شقته بحي أبو عبدالله دائرة القسم، بعد اكتشاف مرتكب الواقعة «زوجته»، وذلك بعد القبض عليها في موقع الجريمة «شقة الزوجية»، وكانت في حالة لا وعي بالإضافة إلى تصرفات غريبة، حسب أقوال شهود عيان بالمنطقة.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أنها تعاني من أمراض عصبية ونفسية، وتجري وحدة المباحث التحقيق معها فى ملابسات وفاة زوجها.

وأفادت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تدلِ بكل التفاصيل حتى الآن، وهناك مؤشرات لإيداعها مصحة نفسية للكشف عن قواها العقلية.

كردون أمني حول مكان الجريمة

وفرضت الأجهزة الأمنية، كردونًا أمنيًا في موقع الحادث «حول العقار»، ويكثف فريق البحث الجنائي جهوده لرفع البصمات وتوثيق الأدلة الجنائية، في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات مع الأقارب والجيران وشهود العيان حول الواقعة.