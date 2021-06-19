تراند الفن: حضور جماهيري حاشد بختام الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 صباحاً - القاهرة- (أ ش أ):

اختتمت الليلة فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة، الذي احتشد جدرانه بآلاف الجماهير التي تسابقت للحصول على فرصة الدخول لمشاهدة حفل الختام، تحت شعار (حوار الطبول من أجل السلام)، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

كرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية، ومن السودان “الفنان عبد القادر سالم”، ومن السنغال “الفنان دودونداى روز، كما كُرم باباتوندى اولاتونجى ” أمريكى نيجيرى”، ومن كولومبيا “توتولامومبوسينا ، ومن مصر الفنان الكبير “عصمت داوستاشى” والفنانه “محاسن الحلو”، وذلك بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير.

شهد الحفل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، ومندوبون من رئاسة مجلس الوزراء، وسفراء كولومبيا، جنوب السودان، الفلبين، السنغال، نيجيريا ، ومندوب من وزارة السياحة، ولاقى المهرجان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري ووسائل الإعلام، على مدار7 أيام المهرجان.

وشهدت هذه الدورة مشاركة متميزة من 30 فرقة من دول “كولومبيا- الفلبين-إندونسيا- جنوب السودان- باكستان- فلسطين-الكونغو- بنجلاديش، بالإضافة إلى الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها)، إلى جانب إقامة ورش فنية دولية، حيث شارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح.

كما تضمن حفل الختام مشاركة الفرق بجنسيات مختلفة في رقصة “الأقصر بلدنا بلد سواح”، ولأول مرة اقترح الفنان انتصار توحيد فرقة (الفالوجا) وفرقة (كنعان) في تقديم لوحة واحدة تمثل فلسطين، حيث لاقت حفاوة وحماس من الجماهير واختتم الحفل بأغنية “مصر اليوم في عيد” التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف.

وطالب الجمهور الفنان انتصار عبد الفتاح بإقامة المهرجان في دورته القادمة بستاد القاهرة؛ لاستيعاب الجماهير الغفيرة التي لم يحالفها الحظ بالدخول في هذه الدورة.

وأُقيمت فعاليات المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة، ومؤسسة (حوار وفنون ثقافات الشعوب)، بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة، والبنك الأهلي، وبنك مصر.