تراند الفن: عاجل.. ضبط عاطل انتحل صفة صيدلي ويكشف على المرضى بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 صباحاً - لم يجد «م. أ» فرصة عمل، بعدما ترك عمله كبائع في أحد الصيدليات بمحافظة الجيزة، فقرر أن ينتحل صفة صيدلي ويفتتح صيدلية، وبجوارها مكانا للكشف على المرضى ووصف الأدوية لهم، من التي يبيعها في الصيدلية، وذلك بالقرب من منطقة سوق الجمعة، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مستغلاً أيام العطلات الرسمية لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتكرر إعطائه أدوية خاطئة للعديد من المرضى، حتى اشتبه فيه أحد أهالي المنطقة، وأبلغوا عنه التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالفيوم، التي أعدت حملة مكبرة، وفاجئته أمس الجمعة، خلال قيامه بوصف أدوية للمرضى.

عاطل لم يجد فرصة عمل فافتتح صيدلية

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن مباحث مركز شرطة طامية، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، من ضبط مكان بدون ترخيص يضم غرفة للكشف وصيدلية بدون ترخيص ويديرهما عاطل انتحل صفة صيدلي.

التفتيش الصيدلي يشن حملة مكبرة للرقابة على الأدوية

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية لمركز طامية، تمكن من ضبط عاطل انتحل صفة صيدلي وافتتح مكانا للكشف على المرضى، ووصف الأدوية لهم بالقرب من سوق الجمعة بمركز طامية، وتبين أنّه يعمل كل جمعة وخلال العطلات الرسمية فقط حتى لا يتم افتضاح أمره وكشفه.

تشميع صيدلية يديرها عاطل انتحل صفة صيدلي بالفيوم

وأفادت المصادر الأمنية، أنّه جرى ضبط كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية بداخل الصيدلية، وتم تحرير محضر انتحال صفة صيدلي للعاطل، كما جرى تشميع المكان الذي يديره للكشف على المرضى ووصف الأدوية لهم بدون ترخيص، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.