تراند الفن: اليوم.. بداية تشغيل خدمة جديدة للقطارات بين القاهرة ومرسى مطروح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، في تشغيل خدمة جديدة للقطارات، بين كل من القاهرة ومرسى مطروح والعكس، في طريق «المناشي- إيتاي»، في ظل التعاون ما بين كل من وزارة النقل مع هيئة تنشيط السياحة الداخلية، من أجل التيسير على جمهور جمهور الركاب المصطافين.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للقطارات التي تشملها الخدمة الجديدة بين القاهرة ومطروح والعكس.

تفاصيل تشغيل قطار 939/ 940

أولا: تشغيل قطار 939/ 940، بين القاهرة/ مطروح، من خلال عدد 10 عربات مكيفة بطريق المناشي، وذلك بداية من اليوم السبت.

ويعود بقطار 943 / 942، بين مطروح / القاهرة، وذلك بنفس التركيب بطريق المناشى، بداية من غدا الأحد الموافق 20 من شهر يونيو، ويستمر بشكل يومي لحين صدور تعليمات أخرى جديدة.

تشغيل قطار نوم رقم 773/ 772

ثانيا: تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772، القاهرة / مرسي مطروح بطريق المناشي، ويقوم القطار من القاهرة في تمام الساعة 10:35 مساء، بداية من اليوم السبت، حيث سيعمل خلال أيام السبت والأثنين والأربعاء من كل أسبوع.

كما يعود بقطار نوم رقم 775 /774، وذلك ما بين مرسي مطروح / القاهرة، بطريق المناشى، حيث يقوم القطار من مرسي مطروح في تمام الساعة 7:30 مساء، وذلك بداية من غدا الأحد الموافق 20 يونيو، حيث سيعمل القطار خلال أيام هي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وسوف يستمر لحين صدور تعليمات جديدة أخرى.

استمرار تشغيل هذه القطارات

ثالثا: استمرار تشغيل هذه القطارات الآتية وهي: 1205/ 1206، 1209/ 1208، وذلك بتركيبه وجدوله الحالي.

وفي سياق آخر، كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل كل من محطات وقطارات السكة الحديد، للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا.