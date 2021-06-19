شوف أقوى عروض بنده الصيفية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض بنده الأسبوعية لم تنتهي بل دائماً تعود بكل ما هو جديد ومفيد، وبعروض وتخفيضات جبارة على جميع مستلزمات المنزل العصري المختلفة سواء من عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أو عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونيات وغيرها العديد من المستلزمات، وبمناسبة فصل الصيف تقدم مجموعة بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية أقوى العروض الصيفية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وتخفيضات جبارة تصل 50%، فبادروا بالسرعة لشراء احتياجاتكم من أقرب فرع لديكم واغتنام هذه العروض القيمة.

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية:

كما تتنوع عروض بنده لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومن أهمها عروض القلايات الهوائية بدون زيت للحصول على اكل صحي خالي من الكوليسترول، والمكانس الكهربائية لمواجهة الأتربة وتنظيف الصيف الذي لا ينتهي.

ولعمل أشهى الأصناف والطواجن تقدم عرض مغري على الفرن الكهربائي من أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال.

موقد التسخين من كولين شعله واحدة بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

مكنسة كهربائية كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

مكنسة كهربائية اريتي قوة 1600 واط بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

عروض الأدوات المنزلية من أدوات المطبخ:

ولأن بندة حريصه على أن تساعد كل أم على تقديم أفضل الوجبات لأسرتها بطريقة صحية، تقدم تخفيضات هائلة على المقليات وصواني الفرن من الجرانيت والتيفال غير اللاصقة، بأسعار تنافسية تبدأ من 20 ريال سعودي وحتى 69 ريال بمقاسات وأحجام مختلفة.