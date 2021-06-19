تراند الفن: لماذا يصاب بعض الأشخاص بفيروس “كورونا” رقم تلقيهم اللقاح؟ .. طبيب روسي يكشف السبب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي وكبير الأطباء في مركز “إينفيترو سيبير”، أندريه بوزدنياكوف، “سبب إمكانية إصابة الشخص بفيروس كورونا رغم تطعيمه باللقاح المضاد للفيروس”.

السر في الجهاز المناعي

وقال بوزدنياكوف: “إن بعض الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم اللقاح، يعود إلى خصائص جهاز المناعة لديهم، فبعض الأشخاص لا يستجيبون للمرض، وآخرون قد تكون الجرعة المعيارية للقاح بالنسبة لطبيعة مناعتهم غير كافية أو على العكس مفرطة”.

وأشار الطبيب إلى أنه “يمكن لهؤلاء الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد، بسهولة تلقي العدوى ونقلها للآخرين”.

وأضاف إلى إن اللقاح دواء معقد معدّل للمناعة، لذلك، قد تختلف استجابة الجسم، ويقول مصنّعو اللقاح إنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100%.

وتابع: “يمكن لجرعة فيروسية معدية كبيرة نقل الفيروس حتى من خلال دفاع مناعي جيد. لذلك، حتى أولئك الذين تم تطعيمهم، فمن الأفضل استخدام التدابير الوقائية وحماية أنفسهم، على الأقل الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتجنب الأماكن المزدحمة”.

ما فائدة التطعيم إذن؟!

وأكّد الطبيب أنه “مع ذلك، حتى مع وجود حمولة فيروسية عالية، ستبدأ عملية الدفاع المناعي عندما يواجه الجسم فيروسا مألوفا، وسيكون المرض خفيفًا، حتى لو تطور.

وأضاف: “إنه وفقًا للبيانات التي نعرفها، يمرض الأشخاص بعد التطعيم بسهولة أكبر دون حدوث تلف في الرئة واضطرابات وتجلط الأوعية الدموية الكبيرة. كل هذا يقترب قدر الإمكان من “ARVI” المعتاد ( العدوى الفيروسية التنفسية الحادة) مع متلازمة الوهن الطفيف”.

وتابع: “بالطبع، حتى هذا المرض مزعج، لكنه على الأقل ليس خطيرا للغاية، ويمكن اعتباره بالفعل ميزة كبيرة”.