تراند الفن: بالفيديو: الكاتبة” أميمة التميمي” تتحدث عن تجارب مهمة بعد إصابتها بالسرطان.. وتكشف سر حلقها شعرها على الهواء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: تحدثت الكاتبة والناشطة الاجتماعية السعودية ” أميمة التميمي” التي قاومت سرطان الثدي وألّفت كتاباً عن معركتها مع المرض عن تجارب مهمة في حياتها.

وقالت التميمي خلال مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” أن حياتها لم تقف عند إصابتها بالسرطان أو نشرها كتاب “شيء في صدري” وإنما بدأت بعد نشرها الكتاب. لافتة إلى أنه بعد مرور 7 سنوات من نشر الكتاب يلجأ إليها العديد من السيدات من دول مختلفة وتقدم لهن الدعم.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من العروض لترجمة كتابها باللغة الإنجليزية ولكنها فضلت أن تعيد كتابته بنفسها.

وتابعت: الحياة بدأت بعد نشري للكتاب وكنت السيدة الوحيدة من السعودية والخليج التي قبلت أن توضع صورتها على تقويم سنوي عام 2015 ودخلنا موسوعة جينيس عندما شكلنا أكبر شريط وردي بشري في جامعة نورة .

وأكملت: انضممت لقناة فضائية سعودية في شهر أكتوبر 2017 لأقدم رسائل وردية تدعو للتفاؤل وأنهيت الشهر معهم برسالة مهمة بتعميم أساور للحفاظ على حياة الناجيات من السرطان.

وأضافت: حلقت شعري على الهواء كدعم مني لكل امرأة عربية أو سعودية يمكن أن تواجه السرطان لأننا لسنا مجموعة أعضاء والشعر لا يمثل كياننا وحتى إذا فقدناه لا ينقص من الأنوثة.

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