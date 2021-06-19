تراند الفن: «خدعت العالم».. القبض على سيدة ادعت إنجاب 10 أطفال في جنوب أفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - ألقت الشرطة في جنوب أفريقيا، القبض على المرأة التي ادعت أنها حامل في 10 أطفال، وأثارت ضجة عالمية، لأنها حطمت الرقم القياسي، وذلك بعدما ظهر والدها مؤكدا أنها خدعة، وطلب من الناس حول العالم عدم التبرع لها.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن المرأة الجنوب أفريقية التي تدعي أنها أنجبت 10 أطفال، ردت على والدها، الذي أعرب عن قلقه من أن الأمر برمته، كان مجرد خدعة، وهي مصرة على أن حملها حقيقي، لكنها تخشى أن تستخدم أسرته لها لتحقيق مكاسب مالية.

كانت السيدة اختفت بعدما أعلنت أنها أنجبت 10 أطفال، ثم عثرت الشرطة عليها، وسلمتها إلى أخصائيين اجتماعيين لفحص صحتها العقلية والنفسية.

كان الأب تيبوجا تسوتيتسي، طلب في وقت سابق من هذا الأسبوع من الناس، التوقف عن التبرع بالمال لها لأنه لم يرى أطفالها المزعومين بعد أسبوع من ولادتهم المفترضة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» نقلاً عن موقع «بريتوريا نيوز» في جنوب أفريقيا، أن الأب وهو تسوتيتسي قال إن آخر مرة رأى فيها ابنته «سيثول» كانت في 7 يونيو، أي قبل ادعائها أنه تم نقلها إلى مستشفى في بريتوريا، حيث زعمت أنها أنجبت سبعة أولاد وثلاث فتيات.

وأصدرت عائلة تسوتيتسي بيانًا قالت فيه إنه «خلص» إلى أن الأطفال غير موجودين وتود الاعتذار.

وطالب زوجها أيضاً من الجمهور بالتوقف عن التبرع بالمال الآن، لكن المرأة عبرت في حديث لوسائل الاعلام أن كلام زوجها صدمها باتهاماته وزعمت أن عائلة زوجها كانت السبب الرئيسي وراء مراوغتها منذ ولادتها. وأصرت على أنها لن تكشف عن مكان وجودهم حتى تكون جاهزة.

ومع ذلك، أكد العديد من أقارب الأسرة لصحيفة نيويورك بوست أنها أنجبت بالفعل 10 أطفال متجاوزة الرقم القياسي العالمي السابق لناديا سليمان، التي أنجبت ثمانية أطفال في عام 2009، وحليمة، وهي امرأة من مالي أنجبت تسعة أطفال في مستشفى مغربي في مايو.

ومع ذلك، لم يتمكن أي أطباء من التحقق من كلام المرأة أوقاربها، ولم تظهر أي صور للمواليد الجدد في جنوب إفريقيا.

ويزعم موقع «أخبار بريتوريا»، أن لديها كل تفاصيل القصة ولكنه يحجب النشر بسبب «أسباب ثقافية ودينية».