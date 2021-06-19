تراند الفن: «ألحان عزيز الشافعي».. 5 معلومات عن أغنية هاني شاكر الجديدة «لو سمحتوا»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - ساعات قليلة ويطلق النجم الكبير هاني شاكر، اغنيته الجديدة «لو سمحتوا»، التى خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية، بعد أن قدم لوك جديدًا ومغايرًا تمامًا لأسلوبه في طرح صوره، حيث جاء وهو يرتدي جاكيت ونظارة وبايب للتدخين متقمصًا نوعًا ما شكل المحقق الذكي الشهير شارلوك هولمز.

وتكشف «الوطن»، كواليس تلك الصورة في 5 معلومات عنها:

– الأغنية بعنوان لو سمحتوا وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

– يعد التعاون الأول بين شاكر والثلاثي الفني.

– الصورة عبارة عن أسلوب دعائي سيظهر به هاني شاكر فى أغنية جديدة لإعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية التي من المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة.

– كليب الإعلان سيكون من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني الذي أخرج أغلبية كليبات الفنانة سميرة سعيد الجديدة.

– الاستايلست محمد الشريف هو صاحب الفكرة الرئيسية فى ظهور هاني شاكر بهذا المظهر.

يذكر أن هاني شاكر يتواجد حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن حصل على الإقامة الذهبية هناك.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد ناشد مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن تخفيف الشروط التي فرضتها «الموسيقيين» في الأماكن التي تضم فرقًا، بحيث لا يزيدوا على 2 فقط، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، واصفًا ذلك القرار، بقوله: «هذا قرار صعب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي ستؤثر على أسرة كل موسيقي».

وعقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اجتماعًا قبل أيام، لبحث حلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا، وذلك بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر، أمين عام الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي عضو المجلس.