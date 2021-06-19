تراند الفن: ميار الببلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية.. تخضع لعملية أخرى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرا، لإزالة ورم في الرحم، مطالبة بالدعاء لها.

وقالت ميار عبر حسابها على «فيس بوك»: «أطلب دعواتكم جميعا، أنا الحمدلله بخير، وتم إزالة ورم في الرحم، وتم تحليله وستظهر النتيجة الأربعاء المقبل، لو النتيجة جيدة سأجري عمليه جراحية بسيطة، أما إذا ظهرت النتيجة عكس ذلك، سأجري عمليه جراحية كبيرة»

وأضافت ميار: «أنا راضية جدا بقضاء الله، وأتمنى أن الجميع يدعو لي، أن تكون الأمور جيدة»

ابن ميار الببلاوي يعلن إجرائها عمليه جراحية

وكان محمد ابن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، أعلن السبت الماضي، عبر حسابها والدته على فيس بوك، خضوع والدته لعملية جراحية، ونشر صور لها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلق قائلًا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يا رب».

ميار الببلاوي تركب دعامة في القلب

سافرت ميار في نوفمبر من العام الماضي إلى أمريكا، لإجراء عملية تركيب دعامة بالقلب، وأعلن ابنها عبر حسابها بـ«فيس بوك»، تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ابنها قائلًا: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم»، ولم يوضح في حينها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها،لتظهر ميار بعد العمليه بفترة لتطمئن جمهورها علي حالتها الصحية.

وفور عودتها الي مصر سجدت ميار في ارض المطار من سعادتها بعودتها الي بلدها سالمة