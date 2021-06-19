تراند الفن: «قتل وانتحار».. وفاة 5 أطفال في عدة حوادث خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 04:09 صباحاً - خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت محافظتا الجيزة وأسوان عدد من الجرائم والتي تنوعت ما بين القتل والانتحار وكان جميع ضحاياها من الأطفال، وجاءت دوافع الانتحار للأطفال بين الاكتئاب والغضب من أحد الوالدين، كما شهدت أسوان جريمة بشعة بقتل أم لأبنائها الثلاثة وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل تلك الجرائم.

انتحار طالبة بعد ظهور النتيجة.. «بابا مجابليش موبايل هدية»

قبل عدة أيام ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية وفي أحد منازل العمرانية بالجيزة وقع حادث انتحار لطالبة، حيث كانت أسرة طالبة بالصف الثالث الإعدادي على موعد مع الفرح بعد أن نجحت ابنتهم بتفوق في الامتحان، وحققت مجموعًا كبيرًا، بلغ أكثر من 95%، وبعد أن انتهاء الاحتفال، لجأت الطالبة لوالدها حتى يحقق لها وعده بشراء «موبايل» لها، كما وعدها في حالة نجاحها إلا أن الأب كان ينظر للأمور من زاوية أخرى، إذ أن ابنته مقبلة على مرحلة الثانوية العامة والتي تحتاج العديد من الأموال للدروس الخصوصية.

الفتاة لم تقتنع بمبرر الأب، فكان قرارها هو اللجوء إلى الانتحار بعد أن شعرت باليأس من تحقيق هدفها، وفق ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انتحار الطالبة، وبالفعل انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، الكائن بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة العمرانية، لتسقط جثة هامدة في الحال.

وكشفت التحريات أن الفتاة أغلقت عليها باب غرفتها ولم تخرج منها، وأثناء تواجد الأسرة أمام التليفزيون سمعوا ارتطامًا في الشارع، ولكنهم لم يبالوا بشيء، وإذا بهم يسمعون صوت صراخ وطرقات على باب شقتهم، وبفتحه وجدوا الجيران يبلغونهم بسقوط ابنتهم من شرفة غرفتها، وعلى الفور نزل الأب إلى الشارع فوجدها جثة وسط بركة من الدماء.

الأهل رفضوا زواجها من حبيبها فانتحرت شنقا

وداخل أحد المنازل بالعياط في محافظة الجيزة، انتحرت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، شنقًا حيث فوجئت أسرتها بوجودها جثة هامدة داخل منزل الأسرة، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وجاءت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الوفاة ناتجة عن انتحار الفتاة بسبب رفض أسرتها زواجها من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية وعندما تقدم لخطوبتها رفضته الأسرة، وأوضحت تحريات المباحث، أن الفتاة دخلت في حالة اكتئاب بعد رفض الأسرة خطوبتها للشاب الذي تقدم لها، وأثناء وجودها داخل غرفتها صنعت لنفسها مشنقة وانتحرت، ليتم إخطار النيابة بما انتهت إليه التحريات وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

أم تقتل أبنائها خنقا

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بحافظة أسوان تفاصيل جريمة مروعة بعد العثور على جثث 3 أطفال في قرية الدكة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حيث كشفت التحريات عن أن الأم المنسوب إليها تهمة القتل العمد، تخلصت من أبنائها الضحايا خنقًا، وتبين أن أعمارهم 5 سنوات و4 سنوات وعامان.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الابن الرابع شاهد أمه وهي تقتل أشقاءه الثلاث، وتمكن من الهرب وذهب إلى جدته وأبلغ عن الجريمة، وعلى الفور توجهت الجدة إلى مركز الشرطة وأبلغت عن تفاصيل الواقعة، وانطلقت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك 3 جثث لأطفال أكبرهم 5 سنوات وأن مَن وراء ارتكاب الواقعة هي الأم.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأن الابن الرابع شاهد أمه وهي تقتل أشقاءه الثلاث، ليتمكن بعد ذلك من الهرب وذهب إلى جدته وأبلغها عن الجريمة، لتتوجه الجدة إلى مركز الشرطة وتبلغ عن تفاصيل الواقعة، وانطلقت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك 3 جثث لأطفال أكبرهم 5 سنوات وأن مَن وراء ارتكاب الواقعة هي الأم.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن الزوجة منفصلة منذ فترة عن زوجها وأنها تقيم بصحبة أبنائها الأربعة، وأنها تمر بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من أبنائها، ليتم التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وقررت عرض الضحايا على الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة، وبدأت النيابة في استجواب المتهمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.