تراند الفن: إجراءات حصول أسرة السجين على إعانات نقدية من بنك ناصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 05:09 صباحاً - الحصول على الإعانات المادية يطمح إليه الكثير، وتحديدًا الأسر التي فقدت عائلها، لسبب ما، كدخول السجن في قضية ما، وهو ما يوفره بنك ناصر الاجتماعي، من خلال مبادرة المساعدات والإعانات النقدية، التي يقدمها البنك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق حياة كريمة تليق بالمصريين، وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا للبنك، فإنه هناك أسر أولى بالرعاية، ومن بينها لأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة- المطلقة- أسرة المسجون- مهجورة العائل»، وكذلك أسرة المريض، الأيتام، أسرة المعاق، والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى، مشيرا إلى أن مدة سجن العائل لا تقل عن ستة أشهر.

وأضاف البنك، أنه يحق كذلك لهذه الفئات الحصول على الدعم النقدي، ومنها الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية )، الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات، والحاصل على شهادة محو الامية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط، الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة ( الأطفال المبتسرين)، والأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه شرب نقية بمنزلها.

المستندات المطلوبة للحصول على الإعانة

يجب على أسرة المسجون أن تتقدم بخطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

وعن باقي الفئات المستحقة للإعانة فمن بينها ما هو متعلق بالأيتام، حيث تقدم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم، أما المطلقة، فتقدم قسيمة الطلاق، والأرملة تقدم شهادة وفاة الزوج.

يذكر أن بنك ناصر، يطرح حزمة مساعدات مالية ونقدية بتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات)، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواه وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، فضلا عن توفير حياة كريمة.