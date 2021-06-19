فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 05:09 صباحاً - كشف ناصر البرنس، صاحب مطاعم البرنس، عن دعوة محمد النني لاعب المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي السفير الإماراتي حمد الشماسي، ووكيل اللاعب آلان نظمي، لحفل غداء خاص في فيلا النني من مطعم البرنس، وذلك في الوقت الذي لم يبدِ نادي أرسنال رغبته في التجديد للاعب. ونشر «البرنس» صورا من فيلا النني مع الحضور عبر صفحة المطعم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق «ثقة كبيرة من السيد حمد الشامسي سفير دولة الإمارات بالقاهرة لاختياره مطعم كبدة البرنس بضيافة الكابتن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، والأستاذ آلان نظمي.. وكيل النني شرف كبير لينا ويا رب نكون دايما عند حسن ظن الجميع». حقيقة رحيل محمد النني عن أرسنال.. اتجاه للاستغناء عن الفرعون المصري ولا يزال موقف المصري محمد النني، لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي، غامضا مع الجانرز، وتتساءل الجماهير المتابعة للكرة الإنجليزية، والمحترفين المصريين على وجه الخصوص، عن حقيقة رحيل محمد النني عن أرسنال، خاصة بعد انتهاء الموسم في إنجلترا بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، وفشل المدفعجية في حصد أي لقب أو حتى الظفر بمركز مؤهل لبطولات أوروبا في نسخة الموسم المقبل 2021-2022. ووفقا لما ذكرته صحيفة «أتلتيك» الإنجليزية، فإن نادي أرسنال ليس لديه أي نية للتجديد مع محمد النني ويضعه على رأس قائمة الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، إلى جانب التفكير في الموافقة على رحيل ماتيو جندوزي إلى مارسيليا الفرنسي، وجرانيت تشاكا إلى روما الإيطالي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرنس ينشر صورا من جلسة عشاء جمعت النني ووكيله مع سفير الإمارات بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.