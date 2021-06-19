تراند الفن: في عيد ميلاده.. والدة أحمد مكي تصفه بـ«الملبوس» بسبب مسلسل الكبير

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يحتفل النجم أحمد مكي اليوم، بعيد ميلاده الـ43، حيث أنه ولد فى يوم 19 يونيو 1978، فنان متعدد المواهب، كان قادرا على إثبات نفسه وموهبته، في كل مجال خاضه، سواء على مستوى الغناء أو الإخراج أو التمثيل، الذي تلون فيه بشكل أبهر الجميع، ولا يمكن وصفه غير بكلمة واحدة، وصفته بها والدته من قبل «الملبوس».

وصف والدة أحمد مكي له بالملبوس

والدة النجم أحمد مكي، كانت واحدة من جمهوره الكبير الذين انبهروا بموهبتة في التلون، وتقديم عدد من الشخصيات بأشكال مختلفة داخل فريم واحد، دون أن تشعر أنه الشخص نفسه.

وكان النجم أحمد مكي، كشف سبب وصف والدته له بالملبوس في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، فى برنامج معكم، حيث كشف أنه ذات يوم كان يجلس مع والدته، يشاهد حلقة من حلقات مسلسل الكبير أوي.

وخلال مشاهدتهما للمسلسل، عرض مشهد يجمع الشخصيات الثلاث، التى كان يجسدهم في المسلسل الكبير أوى وجونى وحزلقوم، واذا فجأة بوالدته تنظر للتلفاز، وتنظر إليهم مرات متتالية، فيسألها عن السبب فتقول له «هو أنت ملبسوش يا ابني».

وجاء هذا الوصف، بسبب اقتناعها وتصديقها للشخصيات الثلاث، وأيضا شخصية ابنها مكى الجالس أمامها، دون أن تشعر بأن الشخصيات الأربع هم لشخص واحد هو ابنها.

وكان هذا الموقف، إيمانا منها بموهبة ابنها أحمد مكى، الذي أبهر الجميع بالفعل، بإمكاناته على تجسيد أشكال مختلفة من الشخصيات، دون أن تشعر أنهم الشخص نفسه.

مسلسل الاختيار2

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها أحمد مكي، كانت مسلسل الاختيار 2، الذي شارك فى بطولته بجانب كريم محمود عبدالعزيز وماجد الكدوانى ورياض الخولى وبشرى وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي.