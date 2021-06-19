تراند الفن: عاجل.. أكثر من 12 مليون إيراني يصوتون لصالح إبراهيم رئيسي بالانتخابات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن أكثر من 12 مليون صوتوا لصالح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في الساعة السابعة صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وتضمنت 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13، والمجالس البلدية والقروية، والتكميلية لمجلس خبراء القيادة، والتكميلية لمجلس الشورى «البرلمان». وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد، انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

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