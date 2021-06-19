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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يؤدي صباح اليوم السبت، نحو 750 ألف طالب، امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سير الامتحانات، وسط تحديات وصعوبات جائحة كورونا.
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستأتي من جميع المقررات الدراسية التى درسها الطلاب خلال العام الدراسي الحالى، منوها إلى أن الأسئلة ستكون بعيدة تماماً عن التعقيد، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية خضعت لأعمال تعقيم وتطهير كاملة، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.
وأكد مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز وتأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بنحو ما يقرب من 800 مليون جنيه، بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تأجيل الامتحانات لجميع الطلاب المصابين بكورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم الطالب مستند طبي رسمي يفيد أن الطالب كان مصاباً بفيروس كورونا، خلال عقد الامتحانات، موضحاً أنه سيتم تسكين نحو 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستنتهى في 1 يوليو المقبل، مؤكداً أنَّه سيجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا، وليست إلكترونيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. 750 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تحريريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.