تراند الفن: 9 مشروعات تنموية في حلايب وشلاتين.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 صباحاً - شهدت حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر عددا من المشروعات التنموية، التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة ما بين بنية تحتية ومشروعات سياحية وتنمية ومحطات مياه وشبكات للطرق ومدارس وموانئ، ومطارات، حيث جرى ضخ ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال 4 سنوات لصالح مشروعات التنمية المستدامة لتنمية منطقة مثلث حلايب وشلاتين. مشروعات تنموية في مثلث حلايب وشلاتين.. مياه وطرق تشمل مشروعات التنمية بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين 9 قطاعات هم «الطرق – المياه – وحدات كهرباء وتوليد الطاقة- المدارس – الوحدات صحية و المستشفيات – الوحدات سكنية – وتنمية زراعية وثروة حيوانية – موانئ – مطارات»، وذلك لتنمية مثلث حلايب وشلاتين. ميناء صيد ومستشفى نفذت الدولة عددا من المشروعات بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين، يأتي على رأسها محطات مياه بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًّا بشلاتين، و المجزر الآلي بشلاتين، وميناء الصيد بشلاتين وطريق برانيس حلايب بطول 280 كيلومترا، ومحطات الكهرباء بطاقة 7 ميجا وات، وافتتاح مستشفى شلاتين المركزي، و مطار برانيس الدولي، والذي سيساهم في زيادة حركة الاستثمار بمنطقة الجنوب. الدولة دعمت منطقة حلايب وشلاتين بـ4 مليارات جنيه وكشفت محافظة البحر الأحمر أن الدولة دعمت منطقة مثلث حلايب وشلاتين بـ4 مليارات جنيه، ضمن خطة التنمية التي وضعت لمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، منها إنشاء أول مركز سياحي بيئي بمنطقة المحميات البيئية والسياحية بجبل علبة على مساحة 2 مليون متر، وإنشاء مركز سياحي جنوب جزيرة حلايب على مساحة مليون متر، وكذلك إنشاء 5 فنادق بيئية بالجنوب، ومركز للسياحة البيئية بمنطقة وادي سعف على مساحة 2 مليون متر، ،و تخصيص 100 ألف فدان بمنطقة حلايب، و مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني. طرح مناطق صناعية للاستثمار بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين كما طرحت محافظة البحر الأحمر، مناطق صناعية للاستثمار، بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين، على مساحة 4 ملايين متر، لتصنيع اللحوم والأسماك بمنطقة حدربة و إنشاء وحدة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجا وات بشلاتين، ووحدة بمدينة حلايب بقدرة 2 ميجا وات ووحدة بقدرة 2 ميجا وات بأبو رماد، وإنشاء مولد كهرباء بطاقة 1.5 ميجا وات بإجمالي 4.5 ميجا وات بأبو رماد، وأربعة مولدات بقرة 1.7 ميجا وات بمدينة شلاتين، إضافة إلى 10 مولدات بقدرة 100 كيلو وات، وهي الآن داخل الخدمة، وتقوم هذه المحطات علي تغذية أغلب مدن وقرى منطقة مثلث حلايب وشلاتين، وأبو رماد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 9 مشروعات تنموية في حلايب وشلاتين.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.