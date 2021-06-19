تراند الفن: بـ4 جنيهات فقط.. أرخص خروجة على شواطئ الإسكندرية ليلا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 صباحاً - خروجة جديدة بأقل تكلفة ممكنة، اتاحتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، لجميع المصطافين في شواطئ الإسكندرية، حيث لا تتجاوز قيمتها 4 جنيهات للفرد الواحد، وهو ما يجعلها الأقل سعرا للتنزه في المدينة الساحلية.

خروجة ليلية على شواطئ الإسكندرية بـ4 جنيهات فقط

الخروجة الجديدة جرى ابتكارها بالتزامن مع تفعيل خدمة التشغيل الليلي للشواطئ العامة في الإسكندرية، لإتاحة دخول المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، الذي جاء بناءً على طلب المواطنين، وفقاً لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان رسمي، حول تفاصيل تفعيل خدمة التشغيل الليلي للشواطئ العامة.

موعد أرخص خروجة على شواطئ الإسكندرية

وأوضحت أنه تم تفعيل التشغيل الليلي للشواطئ العامة من الساعة السابعة مساءً، بقيمة تذكرة 4جنيهات للفرد، لافتة إلى أن عدد الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة، 7 شواطئ بجانب شاطئ المندرة مجاني.

الخروجة تتمثل في جلوس على الشاطئ دون نزول المياه

ولفتت إلى أن الخروجة الليلية التي تحتضنها 8 شواطئ التي تديرها المحافظة، تتمثل في لبجلوس على الشاطئ فقط دون نزول المياه، حيث تنتهي مواعيد نزول المياه بها في السابعة مساءً، وعليه يجب إخلاء مياه البحر ومغادرة العمال في ذلك التوقيت، وتخزين الشماسي والكراسي.

الخروجة الليلية فكرة مبتكرة لعدم غلق الشواطئ

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الخروجة الليلية فكرة مبتكرة لعدم غلق الشواطئ حيث تم طرحها لاستمرار استقبال الشواطئ للجمهور المقبل على الإستمتاع بالجلوس على الشاطئ والرمال بتأجير الشواطئ لمستأجرين للتشغيل الليلي بشكل كافيتريا برسم دخول 4 جنيهات، واسعار طلبات مناسبة، وذلك للحفاظ علي المعدات وأمن للشاطئ، وإيجاد متنفس للمواطنين ليلًا.

الجلوس الليلي لا يشترط بوجود طلبات

وأكدت الإدارة أن إتاحة التشغيل الليلي للشواطئ برسوم 4 جنيهات لا يفرض على المواطن الإجبار بأي طلبات من كافيتريا الشاطئ، منوهة بأنة يتم تنفيذ حملات متابعة على المستأجرين والكافيتريات بالشواطئ للتأكيد على الالتزام بالضوابط المتفق عليها.