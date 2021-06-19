تراند الفن: «لمقاومة الجريمة».. اعرف أبرز الأرقام والخطوط الساخنة للإبلاغ عن التحرش

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 صباحاً - نسمع كثيرا عن حوادث التحرش والاغتصاب التي تتكرر يوما بعد يوم، وروايات مفزعة لمن تعرضوا لذلك سواء بنات أو أطفال، حيث انتشرت هذه النوعية من الجرائم في الفترة الأخيرة داخل البلاد في الشوارع والمواصلات والأماكن العامة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يسبب خوفا لدى الفتيات في كل الأماكن التي يذهبون إليها.

وهناك من يختار الصمت من هؤلاء الفتيات، أو ممن شاهدوا الواقعة، ومنهن من يقرر الإبلاغ عن تفاصيل ما تعرضت له من تحرش أو اغتصاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز الطرق التي يمكنك من خلالها الإبلاغ عن حالات التحرش أو الاغتصاب وأرقام وخطوط ساخنة يمكنك التواصل معها.

أرقام وخطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات التحرش والاغتصاب

هناك أرقام للاستغاثة ضد المتحرش سواء كانت من وزارة الداخلية أو مركز الطفولة والأمومة، وهي كما يلي:

أرقام الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية 0112697722، 0112677333، 0112697744.

وخصص المجلس القومي للمرأة أرقام مكتب الشكاوى بهدف التصدي للعنف ضد المراة 01205575331- 01121997477- 01007525600.

وهناك خط ساخن خصص من قبل وزارة الداخلية لتلقي الشكاوى التحرش، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش من خلال هذا الرقم 08008883888.

ويمكن الإبلاغ عن التحرش بالأطفال مع الباعة في المترو عن طريق الاتصال بالخط، الساخن 16048، والخط أرضي 25747295، بالإضافة إلى خط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين وهو 16490.

نصائح لحماية طفلك من التحرش

وقدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في حديثه للوطن، بعض النصائح لأولياء الأمور، لحماية أطفالهم من التحرش الجنسي، قائلا إن التحصين الفكري والتربوي في مرحلة ما قبل التعرض للصدمة، من أهم العوامل، مشددا على ضرورة تعريفهم بالمصطلحات الصحيحة التي يستخدمونها، سواء عند طلب دخول الحمام، أو في أي أمور حياتية، مع توجيهم بعدم خلع ملابسهم أمام الآخرين، ومن عمر 4 سنوات يبدأ تعريفهم بعدم دخول الحمام وحدهم، وتفريقهم بين النظرة أو اللمسة المستحبة وغير المستحبة.