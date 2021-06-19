تراند الفن: كيف احتفلت أحلام بعيد زواجهما من مبارك الهاجري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعيد زواجها من مبارك الهاجري الذي يوافق يوم ١٨ يونيو.

ونشرت أحلام، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على موقع “تويتر”، وعلّقت: “‏كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها.. حبيبي مبارك.. أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري”.

وأضافت: “شكراً لأنك اخترتني من بين الكل.. شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم.. شكراً على (فاهد وفاطمة ولولو)، شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦.. الحمد لله”.

كما نشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع”انستغرام”، ظهر فيه الثنائي يتبادلان قبلات الحب، معبرين عن حبهما لبعضهما.

وقالت في رسالتها: “تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون، كل عام وأنت هديه ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري”.

كما نشرت مقطع فيديو آخر وأرفقته بتعليق قائلة: “ابيك وباخذك منهم واحبك والبشر يبطون كل عام وانت نور عيوني اللي اشوف بها حبييي”

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