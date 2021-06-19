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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة
أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن رئيس السلطة القضائية «إبراهيم رئيسي»، حصل على 16 مليون صوت في الانتخابات حتى الآن، كما أظهرت النتائج، انه تم فرز أكثر من 26 مليون صوت في الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية، بحلول ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وكشفت مصادر خاصة لقناة «العربية» الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 12 مليون صوت لصالح «رئيسي» بعد فرز 19 مليونا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية «18 عاما» للادلاء باصواتهم للمرة الاولى، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نتائج غير رسمية.. «رئيسي» حصل على 16 مليون صوت في الانتخابات الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.