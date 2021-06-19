فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 صباحاً - كشف الفنان رامي سمير وحيد، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتزوج حتى الآن، لأنه يخاف أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، لافتًا إلى أن الحب غير مضمون، موضحا أنه كان في الماضي يفكر في فتاة أحلامه بشكل مغاير تماما عن الوقت الحالي.
وقال خلال لقائه مع برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أنا بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة»، لافتًا أنه يفكر في فتاة أحلامه، التي لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.
وأوضح وحيد، أنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه، معتبرًا أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.
وأشار إلى أنه قرأ رواية ربع جرام لعصام إسماعيل، ويتمنى تحويلها لفيلم والمشاركة فيها، لافتا إلى يحب قراءة الروايات ويستمتع بها.
وتذكر رامي سمير وحيد، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع الفنانة نجلاء فتحي عندما كان شابا يؤدي أمامه أحد الأدوار السينمائية.
وقال وحيد، إن الفنانة نجلاء فتحي عندما شاهدته وجدته يردي قميص «مكوي»، وكانت تسريحة شعره حينها على الموضة، وكان الدور الذي يقوم به ابن المكوجي، وتفاصيل ملابسه لا تتوافق مع دوره في الفيلم.
وكشف وحيد أن الفنانة نجلاء فتحي طلبت منه أن يرتدي القميص بالعكس «بالمقلوب» وأن يقوم بتغيير طريقة تسريحة شعره حتى تتوافق مع الدور الذي يؤديه لافتًا أنها تفصيلة بسيطة ولكنها مهمة في سياق العمل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رامي وحيد يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن: خايف مشاعري تتبدل بعد الجواز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.