فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 صباحاً - نجح ناصر عبدالفتاح، عامل، من قرية البراهمة، بمركز قفط جنوب قنا، في منع وقوع كارثة كادت أن تحدث على شريط السكة الحديد عند مزلقان القرية، وسقوط أرواح عليه لعدم غلقه لمرور قطار.
وبحسب الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البداية كانت عندما كان العم «ناصر»، يجلس على مقهى القرية، وعلى بعد 100 متر، تفاجئ بمرور قطار دون إغلاق المزلقان، وبدأ في الصراخ والتهويل والنداء على المارة، لمنع المواطنين من عبور المزلقان ممن يستقلون الدرجات البخارية والتوك توك والسيارات، الموجودة على شريط السكة الحديد.
وأكد «ناصر»، أن هناك عدد من مركبات الـ«توك توك» كانت عالقة بالمزلقان، وبدأت بمساعدة بعض الأهالي في رفعها عن شريط السكة الحديد، فى غضون دقائق، وإنقاذ ما بها من ركاب، موضحا أن عامل المزلقان كان موجودا وفي غفلة ولم يغادر موقعه، وعندما تم التحدث معه قال إنه لم يتلقى إشارة بمرور القطار، لذلك لم يغلقه، مردفا «الحمد لله ربنا ستر، وكادت أن تحدث كارثة فى المزلقان، كان يوجد به حوالى 4 توك توك وعدد من المارة يقدروا بـ30 مواطنا».
وشكر أهالي القرية، المتواجدين في المقهى ومن كانوا على المزلقان العم «ناصر» ليقظته في إنقاذ أرواح أهل القرية، من اصطدام كاد يفتك بمن كانوا على المزلقان.
ومن جانبه، كشف مصدر في السكة الحديد، أن الهيئة فتحت تحقيقا في الواقعة، وجار تحديد الأسباب الحقيقة لمحاسبة المخطئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «صرخ وهلل».. عامل ينقذ 30 مواطنا من الموت على مزلقان بقنا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.