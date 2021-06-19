نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية مفجأة خصوماتها المزهلة مع اقوى عروض هايبر بنده الصيفية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية تقدم لعملائها مفجأة خصوماتها المزهلة على المنتجات مع اقوى عروض هايبر بنده الصيفية hyper panda ، والتي تميزت بأسعار بندة عروض التي لا يضاهيها مثيل في المملكة، وتضم التخفيضات هذا الأسبوع المزيد من المنتجات التي عودتنا اسواق بنده على توفيرها من كل ما يحتاجه المنزل.

عروض بنده الاسبوعية مفجأة خصوماتها المزهلة مع اقوى عروض هايبر بنده الصيفية hyper panda

مفجأة تخفيضات بنده تقدمها حصريًا للعملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية على الكثير من السلع الغذائية الضرورية لكل أسرة، والتي تجدوها في الفروع بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021، وتعد تلك فرصة كبيرة تقدمها عروض بندة الاسبوعية panda لفترة محدودة فقط.

عروض بنده الاسبوعية

تجدون في التالي أقوى عروضات بندة اليوم المتاحة على سلع غذائية متنوعة من ساديا ، و امريكانا ، و حلواني اخوان ، والتي تنوعت لتشمل البرجر، والدجاج، والطحينة، وعدد من المنتجات التموينية الأخرى مثل الزيت والمياه والحليب المجفف.

طحينة فاخرة حلواني اخوان 500 جرام 1+1 بسعر 23.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا sadia 10×1 كيلو جرام بسعر 124.95 ريال سعودي.

برجر امريكانا americana وزن 600/1000 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

تهتم بنده بالمقبلات والمخللات بكل أنواعها، ولهذا تجدون منها المصري، والتركي، والسوري، حيث أن المقبلات تعد عنصر أساسي في كل الوجبات، ولهذا من الصعب الإستغناء عنها في كل منزل.

بنده hyper panda

الأجبان لها جزء خاص وثابت كل أسبوع في هايبر بنده أون لاين ، وتجدون منها أنواع متعددة من الشيدر، والفيتا، والرومي، وأسعارها مناسبة جدًا، كما يوجد أنواع متعددة من منتجات الألبان واللحوم المصنعة.

جبنة رومي تشيزا لاند بسعر 32.95 ريال سعودي من موقع بندة السعودية.

السعودية. جبنة فيتا السعودية بسعر 11.95 ريال سعودي.

جبنة شيدر أحمر أو أبيض كيريجولد بسعر 48.95 ريال سعودي.

عروض بندة وهايبر بندة اليوم قدمناها لكم حصريًا من بنده اون لاين بخصومات صيفية قوية جدًا، حيث جاءت الأسعار في متناول الجميع، كما أن الخصومات في مجله بنده شملت منتجات متنوعة من الأجبان، واللحوم، والمقبلات، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد من خصومات بنده إلكترونيات التي تتجدد باستمار كل أسبوع.