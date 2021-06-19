تراند الفن: مرشح رئاسي إيراني يعترف بهزيمته في الانتخابات.. ويقدم تهنئته لـ«رئيسي»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 صباحاً - اعترف المرشح الرئاسي الإيراني، محسن رضائي بخسارته في الانتخابات، مقدما التهنئة لـ رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بفوزه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. ورجحت نتائج غير رسمية، فوز رئيسي المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، بنصاب قانوني تخطى 50%. وأظهرت نتائج غير رسمية تظهر فارقا كبيرا بين إبراهيم رئيسي، والمرشحين الآخرين. وكانت الانتخابات في إيران، انطلقت صباح أمس الجمعة، وتضمنت 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى «البرلمان». وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الايرانية.

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