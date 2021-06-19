تراند الفن: عاجل.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 جراء تحطم طائرة في روسيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة

قالت وسائل إعلام روسية، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون على الأقل، جراء تحطم طائرة من طراز «إل- 410» في مقاطعة «كيميروفو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وتبعد مقاطعة «كيميروفو»، عن العاصمة الروسية «موسكو»، 3482 كيلو متر.

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