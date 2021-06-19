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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أقر المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبدالناصر همتي، اليوم، بالهزيمة في الانتخابات التي شهدتها بلاده، أمس الجمعة، وبارك للمرشح المقرب من المرشد الإيراني، رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، فوزه في الانتخابات.
وفي وقت سابق من اليوم، اعترف المرشح الرئاسي الإيراني، محسن رضائي بخسارته في الانتخابات، مقدما التهنئة لـ«رئيسي» بفوزه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وكان أمير حسين قاضي زادة هاشمي، اعترف أيضا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وقدم التهنئة لإبراهيم رئيسي على فوزه، والذي لم يعلن رسميا حتى الآن.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الرئيس المنتخب معروف، وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وقال إنه تم انتخاب رئيس جديد لإيران من الدورة الأولى للاقتراع.
وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، فيما أشارت وكالات الأنباء الإيرانية، إلى تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. «همتي» يقر بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.