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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت الوطن 6 زيارة
قنا-عبدالرحمن القرشي :
شب حريق في مساحة ٥٠ متر من نبات الحلف على شريط السكة الحديد، اليوم السبت، بمنطقة الهجان في قنا، أسفر عن توقف القطار رقم ١٨٧ لمدة نصف ساعة، لحين سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارًا بنشوب حريق على شريط السكة الحديد بطول خمسين متر في نبات الحلف ما تسبب في توقف القطار رقم ١٨٧ حرصا على سلامة المواطنين.
جرى السيطرة الكاملة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، جرى استئناف حركة سير القطارات، تحرر محضر بالحريق، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توقف حركة القطارات نصف ساعة بسبب حريق على شريط السكة الحديد بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.