تراند الفن: توقف حركة القطارات نصف ساعة بسبب حريق على شريط السكة الحديد بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

شب حريق في مساحة ٥٠ متر من نبات الحلف على شريط السكة الحديد، اليوم السبت، بمنطقة الهجان في قنا، أسفر عن توقف القطار رقم ١٨٧ لمدة نصف ساعة، لحين سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارًا بنشوب حريق على شريط السكة الحديد بطول خمسين متر في نبات الحلف ما تسبب في توقف القطار رقم ١٨٧ حرصا على سلامة المواطنين.

جرى السيطرة الكاملة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، جرى استئناف حركة سير القطارات، تحرر محضر بالحريق، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.