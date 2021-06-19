تراند الفن: «هجوم واتهامات وحفلات وأفراح».. 5 أحداث شهدها الوسط الفني في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أحداث مهمة شهدها الوسط الفني، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث هاجمت لمياء حلاوة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهاجمت ندى عادل المطرب تميم يونس، كما ظهر الفنان محمد منير أمس، في أحد الأفراح، وقدم عمرو دياب حفل ضخم في جدة.

تفاصيل أهم 5 أحداث شهدها الوسط الفني أمس، نرصدها لكم كما يلي:

لمياء حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

هاجمت شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، لمياء حلاوة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر فيديو نشره محمد حلاوة، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت لمياء: «أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية أني فوجئت من كام ساعة كلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال».

وأضافت: «يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وأحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا أن احنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده احنا خلاص خرجناكي من حياتنا، وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا»

وتابعت: «حاولي أنك تكوني سعيدة لأن احنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك».

طليقة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي والأخير يرد

اتهمت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، طليقها باغتصابها أثناء فترة زواجهما ما يعرف بـ«الاغتصاب الزوجي»، في فيديو نشرته حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي.

ودافع الفنان تميم يونس عن نفسه، وقال في مقطع فيديو بثه عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ده ماحصلش وأول مرة أسمع عن ده زيي زيكم.. وعيلتي برضو أول مرة تعرف ده.. ومش هقدم أي إجراءات قانونية، إلا لما تكون التهمة صريحة وواضحة.. وساعتها هتصرف بالقانون ومش هكرر الأخطاء اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها».

وخرج تميم يونس، وتحدث مرة أخرى في فيديو عبر خاصية «الاستوري»، مقدمًا الشكر لكل من دعموه، واصفًا هذا الدعم بأنه «رهيب ومكنتش متخيله» قائلًا: «بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم عن واحدة كانت مراتي، ده مش هيحصل، وأنا معملش كده، وأمي مش مربياني اني أعمل كده».

وتابع: «وحاجة أخيرة الموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون غير كده هو مقفول».

«طالبت بتجريمه».. القصة الكاملة لاتهام طليقة تميم يونس له بالاغتصاب الزوجي

أول ظهور للكينج بعد شائعة مرضه

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها برفقة الـ«كينج» محمد منير في أول ظهور له عقب شائعة مرضه، وعلقت عليها قائلةً: «كينج في صوتك وكينج في حوارك وكينج في شخصيتك، ومهما مين كان إيه إنت الكينج يا كينج بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك يا ابن مصر يا أصيل.. الله يديك الصحة ويخليك لينا».

وصادفت بسمة وهبي الكينج محمد منير في حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى، حيث كان مدعوا فيه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الكينج وتامر حسني، حيث غنى الثنائي أغنية الكينج «الليلة يا سمرا»، وكان منير يبدو بصحة جيدة جدا عكس ما تردد مؤخرا.

الظهور الأول لـ محمد منير بعد شائعة مرضه.. بيحضر فرح «صور»

عمرو دياب يحيي حفل تحت أضخم قبة في العالم

أحيا النجم عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome، أكبر قبة في العالم، التي جرى افتتاحها أخيرا، ليكون حفل «دياب» هو الأول فيها، من تنظيم الشركة السعودية العالمية Benchmark.

وتألق الهضبة، بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لا»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

الأول في أكبر قبة بالعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل عمرو دياب بجدة (فيديو وصور)

نقابة الموسيقيين تنعي عازف الفرقة الماسية مجدي بولس والأخير يرد: استعجلوا

نشرت نقابة المهن الموسيقية نعياً لوفاة مجدي بولس، في استراليا باعتباره من أواخر عازفي الفرقة الماسية والتي كان يحرص العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ على تقديم كل أفرادها قبل حفلاته ملقبًا كل عازف باسم «الأستاذ».

وفي مفاجئة غير متوقعة رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، على نبأ وفاته، والذى انتشرأمس الجمعة، قائلا: «أنا بخير وحي الحمد لله وأمارس حياتي الطبيعية».

وأضاف بولس، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن عدد كبير من زملائه في الفرقة الماسية اتصلوا به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحداً من نقابة المهن الموسيقية.

وتابع بولس: «النقابة قررت الحفاوة بيا ولكن الاستعجال جه بسرعة، وشاكر على الاهتمام والدعم، والتمس العذر لنقابة المهن الموسيقية».

نقابة الموسيقيين تعتذر عن خطأ وفاة العازف مجدي بولس