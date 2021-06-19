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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت الوطن 12 زيارة
موسكو- (أ ش أ):
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة من طراز “إل-410” بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية .
وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، وأن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.
من جانبها، أفادت النيابة بأن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.