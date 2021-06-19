تراند الفن: مهرجان الطبول الدولي يسدل ستاره بمشاركات متميزة وتكريمات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أسدل الستارعلى المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة برئاسة انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة الذي احتشد بآلاف الجماهير الحاشدة التي تسابقت للحصول على فرصة الدخول لمشاهدة حفل الختام تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

كرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، من السودان الفنان عبدالقادر سالم، من السنغال الفنان دودونداي روز، كما كُرم باباتوندي أولاتونجي أمريكي نيجيري، ومن كولومبيا توتولامومبوسينا، ومن مصرالفنان الكبير عصمت داوستاشي والفنانة محاسن الحلو، وذلك بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير.

حضر الحفل أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، ومندوبين من رئاسة مجلس الوزراء، وسفراء كولومبيا وجنوب السودان والفلبين والسنغال ونيجيريا، ومندوب من وزارة السياحة، ولاقى المهرجان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري ووسائل الإعلام، على مدار 7 أيام المهرجان.

شاهدت هذه الدورة مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول «كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، جنوب السودان، باكستان، فلسطين، الكونغو، بنجلاديش»، إضافة إلى الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، إلى جانب إقامة ورش فنية دولية، حيث شارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان انتصار عبدالفتاح.

كما تضمن حفل الختام، مشاركة الفرق بجنسيات مختلفة في رقصة «الأقصر بلدنا بلد سواح»، ولأول مرة اقترح الفنان انتصار توحيد فرقة الفالوجا وفرقة كنعان في تقديم لوحة واحدة تمثل فلسطين، حيث لاقت حفاوة وحماس من الجماهير.

واختتم الحفل بأغنية «مصر اليوم في عيد» الذي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف، ثم كانت مفاجأة الحفل بدخول فرقة الموسيقى العسكرية والتي ضمت 60 عضوًا متجهين إلى المسرح الذي أُقيم خصيصًا بجوار مسرح بئر يوسف حيث عزفت الموسيقات العسكرية الأغاني الوطنية الحماسية، وشارك فيها الجمهور بالغناء والهتاف لمصر.

وطالب الجمهور بإقامة المهرجان في دورته المقبلة باستاد القاهرة لاستيعاب الجماهير الغفيرة التي لم يحالفها الحظ بالدخول في هذه الدورة.

أُقيم المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر.