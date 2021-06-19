تراند الفن: كشف تفاصيل صادمة بشأن مصير 3 أطفال أصيبوا بالفطر الأسود في الهند!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف أطباء في الهند أنهم أجبروا على إزالة أعين 3 أطفال أصيبوا بعدوى الفطر الأسود المرتبطة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا بعد تفشي عدوى الفطر الأسود، وتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بهذه العدوى.

أزيلت أعينهم

وبحسب “سكاي نيوز”، قالت وسائل إعلام هندية، السبت، إن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت أعينهم في مومباي أعمارهم تترواح بين 4- 14 عاما.

وكانت واحدة منهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، وهي الوحيدة بينهم المصابة بالسكري، وأشار الأطباء إلى أن عينيها تحولتا إلى اللون الأسود في غضون 48 ساعة.

حياتهم في خطر

وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى فورتيس جيسال شيث: “كان الفطر ينتشر في الأنف أيضًا. لحسن الحظ ، لم تصل إلى الدماغ. عالجناها لمدة 6 أسابيع. للأسف فقدت عينها”. وأضاف طبيب العيون في نفس المستشفى بريثش شيتي: “كان الفطر الأسود ينتشر في أعينهم، وإذا لم نقم بإزالتها لكانت حياتهم في خطر”.

وذكرت تقارير محلية أن حوالى 60 بالمئة من المرضى الذين عولجوا في المستشفى أجبروا على إزالة عين واحدة على الأقل بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في تفشي العدوى.