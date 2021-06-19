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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 9 زيارة
صحيفة المرصد: أوضحت الشرطة اليونانية، إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً، أقر بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي أثينا.
وأشار بيان الشرطة:”فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021″، موضحا أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.
وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، قال للمحققين في بدء التحقيقات إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته، ولكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة، بحسب “العربية”.
وأجبرت هذه الأدلة أجبرت الزوج على الاعتراف بقتل زوجته، فيما أوضح مصدر في الشرطة أن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب يدعي أن لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته أمام رضيعهما.. وساعة ذكية تكشف عن القاتل الحقيقي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.