تراند الفن: شاب يدعي أن لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته أمام رضيعهما.. وساعة ذكية تكشف عن القاتل الحقيقي!

صحيفة المرصد: أوضحت الشرطة اليونانية، إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً، أقر بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي أثينا.

وأشار بيان الشرطة:”فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021″، موضحا أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، قال للمحققين في بدء التحقيقات إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته، ولكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة، بحسب “العربية”.

وأجبرت هذه الأدلة أجبرت الزوج على الاعتراف بقتل زوجته، فيما أوضح مصدر في الشرطة أن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.