شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل إلى 50% لفترة محدودة hyper panda

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عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم المميزة والتي ينتظرها العديد من المواطنين السعوديين حيث أنها تقدم دائما خصومات جيدة وكبيرة يمكن أن يستفيد منها جميع المواطنين السعوديين، حيث تحتوي عروض بنده على تخفيضات مميزة على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، ومنتجات الألبان والأسماك والعديد من المنتجات الأُخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده اليوم عروض على اللحوم الحمراء حيث يحتوي هايبر بنده على مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال للكيلو، ويوجد مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 24.95 ريال للكيلو، ويوجد روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال للكيلو، ويوجد برجر بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال للكيلو، ويوجد كفته بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال للكيلو، ويوجد نقانق بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال للكيلو، ويوجد العديد من العروض تجدونها في الصور التالية.

عروض بنده الأسبوعية

وتتضمن عروض بنده العديد من منتجات الألبان، حيث يوجد جبنه رومي تشيز لاند بسعر 32.95 ريال للكيلو بدلا من 49.50 ريال للكيلو، ويوجد جبنه قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال للكيلو بدلا من 49.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه شيدر أبيض 48.95 ريال للكيلو بدلا من 65.75 ريال للكيلو، ويوجد جبن مملح خفيف عادي بسعر 23.95 ريال بدلا من 32.95 ريال للكيلو، ويوجد جبن فيتا بسعر 11.95 ريال بسعر 17.25 ريال للكيلو، ويوجد جبن حلوجي شرائح بسعر 34.95 ريال بدلا من 54.95 ريال للكيلو، ويوجد جبن قليل الدسم قريش بسعر 18.95 ريال للكيلو بدلا من 25.25 ريال للكيلو، ويوجد العديد من العروض على منتجات مميزة تجدها في الصور التالية.

هايبر بنده hyper panda

يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم على منتجات مميزة، حيث يقدم لكم أكياس شاي ريد ليبل بروك بوند 100 كيس بسعر 6.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، ويوجد أكياس شاي أخضر ليبتون 100 كيس بسعر 14.95 ريال، ويوجد أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى عدد 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.95ريال، ويوجد شاي فرط ربيع المذاق الأصلي 800 جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.95 ريال للكيلو، ويوجد أكياس شاي ربيع المذاق 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.95 ريال، ويوجد قهوة تحميص إيطالي 3 في 1 على كافيه بسعر 15.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، ويوجد العديد من المنتجات التي عليها عروض في الصور التالية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على عروض بنده اليوم التي يقدمها هايبر بنده حتى يوم 22 يونيو.