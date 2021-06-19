تراند الفن: شاهد: طليقة مغني مصري شهير تبكي وتكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: نشرت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، مقطع فيديو على “إنستجرام”، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وأوضحت “عادل” أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية”، مشيرة إلى أنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة.

وأبانت:”فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن”، مردفة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

ولفتت إلى أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي، متمنية أن يتغير القانون لتجريم الاغتصاب الزوجي.



