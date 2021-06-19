تراند الفن: انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت الوطن 9 زيارة

الوادي الجديد– محمد الباريسي: انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، لطلاب القسم العلمي بمراكز المحافظة الخمسة. وقال الشيخ محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، إن الامتحانات بدأت وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، فيما يؤدى الامتحانات 266 طالبًا وطالبة، على مستوى مراكز المحافظة، وتقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبي في يوم آخر، منعًا للتكدس، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح عبدالجواد، أن الامتحانات بدأت اليوم السبت، لطلاب القسم العلمي بمادة الفقه، وجرى تشكيل غرف عمليات، وخصصت أرقام “واتساب” لتلقي الشكاوى وهي 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 1 أغسطس المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.

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