تراند الفن: “تعليم الدقهلية” تعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 صباحاً - الدقهلية- رامي محمود:

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 مستمرة حتى الآن.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي 112 ألف و986 طالبًا وطالبة، بجميع أنواع التعليم في الصف الثالث الإعدادي عام “عربي – لغات” ومهني للصم وضعاف السمع بمدارس النور للمكفوفين، موزعين بين التعليم العام “عربي ولغات” ويبلغ عدد الطلاب فيهم 109 آلاف و261 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 3725 طالبًا وطالبة إعدادي مهني.

وقال المصدر إنه يجري تصحيح أوراق اللغة العربية والرياضيات، ومن المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح بها علي يوم الإثنين القادم، مؤكدًا أن بعض المواد قد جرى الانتهاء من تصحيحها بالفعل مثل اللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم.

وأكد المصدر أنه من المقرر اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل، فور انتهاء التصحيح.